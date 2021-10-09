موعد مباراة ليفربول في الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لليفربول الإنجليزي، لخوض منافسات الجولة الثامنه من منافسات الدوري الانجليزي.





ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي لليفربول مع نظيره نادي واتفورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة ليفربول و واتفورد

ويلتقي الفريقان مساء يوم السبت المقبل الموافق 16/10، ضمن منافسات الجولة الثامنة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و واتفورد

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.