ننشر أسماء المقبولين في المدن الجامعية "بنين" بالأزهر





وأشار المركز أن الكليات التي انتهى مراجعة أسماء الطلاب بها هي كليات: "الطب البشري- طب الأسنان- الهندسة الزراعية- الهندسة- الاعلام - اللغات والترجمة - التجارة - اللغة العربية - أصول الدين"، مشيرًا إلى أن الأسماء تم إتاحتها عبر موقع الجامعة.





ولفت المركز الإعلامي للأزهر، إلى أنه تم وضع جدول زمني للتسكين يبدأ من غدٍ الأحد بتسكين الحاصلين على تقدير: ممتاز فرق نهائية، ويوم الاثنين يتم تسكين: ممتاز فرق النقل، أما الطلاب الحاصلون على تقدير: جيد جدًّا فرق نهائية، فتقرر تسكينهم يوم الثلاثاء، أما الحاصلين على تقدير: جيد جدًّا فرق النقل فتقرر تسكينهم يوم الأربعاء.



أما يوم الخميس فتقرر تسكين المتخلفين من المراحل السابقة، وجار نشر باقي كليات البنين والبنات تباعا.

رابط نتيجة تنسيق المدينة الجامعية بالقاهرة.







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أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه انتهي من مراجعة أسماء الطلاب المقرر تسكينهم في المدنية الجامعية في العام الدراسي الجديد.