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ننشر أسماء المقبولين في المدن الجامعية "بنين" بالأزهر

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:06 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمود الجلاد
أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه انتهي من مراجعة أسماء الطلاب المقرر تسكينهم في المدنية الجامعية في العام الدراسي الجديد.

وأشار المركز أن الكليات التي انتهى مراجعة أسماء الطلاب بها هي كليات: "الطب البشري- طب الأسنان- الهندسة الزراعية- الهندسة- الاعلام - اللغات والترجمة - التجارة - اللغة العربية - أصول الدين"، مشيرًا إلى أن الأسماء تم إتاحتها عبر موقع الجامعة.

ولفت المركز الإعلامي للأزهر، إلى أنه تم وضع جدول زمني للتسكين يبدأ من غدٍ الأحد بتسكين الحاصلين على تقدير: ممتاز فرق نهائية، ويوم الاثنين يتم تسكين: ممتاز فرق النقل، أما الطلاب الحاصلون على تقدير: جيد جدًّا فرق نهائية، فتقرر تسكينهم يوم الثلاثاء، أما الحاصلين على تقدير: جيد جدًّا فرق النقل فتقرر تسكينهم يوم الأربعاء.
 
أما يوم الخميس فتقرر تسكين المتخلفين من المراحل السابقة، وجار نشر باقي كليات البنين والبنات تباعا.
رابط نتيجة تنسيق المدينة الجامعية بالقاهرة.


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