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"التعليم العالي" تكشف عدد الطلاب المطعمين بلقاح كورونا (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:07 م
تطعيم أحد الطلاب بلقاح كورونا
تطعيم أحد الطلاب بلقاح كورونا
داليا الحسين
أعلن الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الانتهاء من تطعيم مليون طالب قبل العام الدارسي، مشيرا إلى أنهيتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطعيم كل المنتمين لمؤسسة التعليم في مختلف أنحاء مصرالتي تشمل ثلاثة ملايين طالب وطالبة.

وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد":" خلال شهر سبتمبر انتهينا من تطعيم مليون طالب في الجامعات المصرية بجانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين، لافتا إلى أن هناك 302 نقطة في كل الجامعات المصرية لتلقي لقاحات كورونا ".

وتابع: المتحدث باسم وزارة التعليم العالي:" هناك 270 مركز شباب منتشرة على مستوى الجمهورية يمكن للطالب أن يتوجه لتلك المراكز للحصول على لقاحات كورونا، لفتا إلى أنهيتم التشديد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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