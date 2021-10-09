22 أكتوبر .. كايروكي يحي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

يستعد فريق كايروكي لحفلتهم الغنائية في هايد بارك بالتجمع الخامس ومن المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 22أكتوبر.





كما يقدم فريفة كايروكي مجموعة من أغانية المميزة ومنها "انت صاحبى"، "ساموراى"، "افتح قلب اكتر من الاول"، "صباح الخير".









يذكر أن فريق كايروكي شارك في أغنية "أخر أعنية" وهي من كلمات أمير عيد، ألحان كايروكي، ميكساج

شريف مصطفي، ماسترنج محمد صقر.







وتقول كلمات الأغنية قائلة "أسمع مني المفيد عاهات وتقاليد، المجتمع إجتمع ضد التجديد فكر الناس تعبان عيان ومريض، أبحث معايا ودور ع المستقبل أقرأ".