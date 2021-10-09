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"الدور عليك".. بهذه الطريقة جميلة عوض تروج لفيلم "عروستي"

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:27 م
جميلة عوض
جميلة عوض
منار أشرف داود
نشرت الفنانة جميلة عوض فيديو لها برفقة الفنان أحمد حاتم من فيلم عروستي ترويجًا للفيلم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت "عوض" على الفيديو قائلة:"الدور عليك ".


يذكر أن فيلم "عروستي" من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، ومن بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.

https:www.instagram.compCU0N3JFgbQG?

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