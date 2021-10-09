خبير علاقات: لا يجب أخذ قرار الانفصال عند الشعور بالضغط (فيديو)

قال مايكل بشاي، خبير العلاقات الأسرية، إن فكرة الحصول على راحة من الزواج، أو من أي علاقة، يتوقف على حسب الثقافة، معقبًا: "ما ينفعش طرف يفرض على طرف، فكرة الحصول على راحة من العلاقة".



وتابع "بشاي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الهدف من الراحة الزوجية "البريك" هو الوصول إلى حالة من الصفاء للعودة إلى التواصل مرة أخرى، خلاف أن الطلاق أو الانفصال زاد الفترة الأخيرة بسبب كبت المشاعر او اليأس والشعور بضغط، ولهذا يتم أخذ قرار الانفصال تحت ضغط.



وشدد على ضرورة عدم أخذ قرار الانفصال أثناء الشعور بالضغط أو ألم، وفي هذه الحالة يجب تقليل الضغط، والتكفير منطقيًا في العودة، وعدم الانفصال.

