موعد المولد النبوي الشريف 2021 والأجازات

المولد النبوي الشريف 2021 ، توجد العديد من المناسبات العطرة التي يترقبها المسلمون في كل بقاع الأرض، وعلى رأسها احتفالات المولد النبوي الشريف.





المولد النبوي الشريف 2021





ويبحث الكثيرون عن موعد المولد النبوي الشريف 2021 من أجل الاستعداد لتلك المناسبة العطرة، التي يحتفي بها المسلمون بمولد الحبيب المصطفى محمد "ص".





احتفالات المولد النبوي الشريف 2021





وتوجد العديد من المظاهر الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف 2021 حيث يحرص البعض على إقامة الليالي والأمسيات الدينية والاستعانة ببعض "المداحين" لإحياء الحفل القائم على ذكر الحبيب.





موعد المولد النبوي الشريف 2021





ويحتفل المسلمون يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ19 من أكتوبر 2021، بمناسبة المولد النبوي الشريف 2021 والتي يتم منحها أجازة للعاملين في الهيئات الحكومية والخاصة، والتي تم تبديلها ليوم الخميس الموافق 21.





أجازة المولد النبوي الشريف 2021





وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح أجازة المولد النبوي الشريف 2021 يوم الخميس، الموافق الـ21 من أكتوبر 2021، بدلا من يوم الـ19 الذي يزامن المناسبة السعيدة.





موقف الشرع من المولد النبوي الشريف 2021





ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف 2021 في الـ19 من أكتوبر الجاري، هو أمر جائز شرعاً وأنه ليس "بدعة" وذلك رداً على البعض الذي ادعى أنه عمل غير جائز.



