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بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:01 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف

أغلق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قائمة المارد الأحمر للموسم الجديد بعد نهاية فترة القيد المحلي للموسم الرياضي 2021-2022.

قائمة الأهلي للموسم الجديد

و كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد فتح باب قيد الصفقات الجديدة للأندية من 20 سبتمبر حتى 7 أكتوبر الجاري للموسم الكروي الجديد 2021 / 2022.

من جانبه قيد النادي الأهلي 35 لاعبًا في قائمة الفريق الكروي الأول استعدادا للموسم الكروي الجديد نستعرضها في السطور التالية:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي.

خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف حسام حسن، صلاح محسن.

و لى الجانب الآخر قيد الأهلي في قائمة تحت السن مواليد 99 كلا من: "عمار حمدي، كريم فؤاد، أحمد عبدالقادر محمد فخري ومصطفى شوبير".

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