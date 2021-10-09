بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد





أغلق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قائمة المارد الأحمر للموسم الجديد بعد نهاية فترة القيد المحلي للموسم الرياضي 2021-2022.





قائمة الأهلي للموسم الجديد





و كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد فتح باب قيد الصفقات الجديدة للأندية من 20 سبتمبر حتى 7 أكتوبر الجاري للموسم الكروي الجديد 2021 / 2022.





من جانبه قيد النادي الأهلي 35 لاعبًا في قائمة الفريق الكروي الأول استعدادا للموسم الكروي الجديد نستعرضها في السطور التالية:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي.





خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.





خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق





خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.





الهجوم: محمد شريف حسام حسن، صلاح محسن.





و لى الجانب الآخر قيد الأهلي في قائمة تحت السن مواليد 99 كلا من: "عمار حمدي، كريم فؤاد، أحمد عبدالقادر محمد فخري ومصطفى شوبير".



