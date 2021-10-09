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بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد
السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:01 م
علي خلاف
أغلق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قائمة المارد الأحمر للموسم الجديد بعد نهاية فترة القيد المحلي للموسم الرياضي 2021-2022.
قائمة الأهلي للموسم الجديد
و كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد فتح باب قيد الصفقات الجديدة للأندية من 20 سبتمبر حتى 7 أكتوبر الجاري للموسم الكروي الجديد 2021 / 2022.
من جانبه قيد النادي الأهلي 35 لاعبًا في قائمة الفريق الكروي الأول استعدادا للموسم الكروي الجديد نستعرضها في السطور التالية:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي.
خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق
خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.
الهجوم: محمد شريف حسام حسن، صلاح محسن.
و لى الجانب الآخر قيد الأهلي في قائمة تحت السن مواليد 99 كلا من: "عمار حمدي، كريم فؤاد، أحمد عبدالقادر محمد فخري ومصطفى شوبير".