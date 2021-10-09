بعد البنزين.. حقيقة زيادة أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية

انتقد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، مقولة جشع التجار، مؤكدا أنها عبارة خاطئة لكون التاجر هو وسيط بين المنتج والمستهلك.



وأوضح هلال- خلال تصريحات خاصة، اليوم السبت- أن التاجر يكون مرتبطا بأسعار يحددها المنتج ولا يستطيع التاجر رفع الأسعار، بمعنى أن "أي ارتفاع لـ أسعار الوقود، سيارات نقل المنتجات تقوم برفع سعر النقل، منوها بأن ذلك يعتبر أحد أسباب ارتفاع أسعار بعض المنتجات".



وأضاف رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية: "التاجر لا يستطيع أن يرفع سعر أي أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية إلا بناء على أسعار قادمة من المصنع أو المستورد"، مطالبا بالرقابة على أصحاب سيارات النقل كي لا يقوموا برفع أسعار نقل المنتجات من مكان لآخر مع أي زيادة أسعار البنزين.

