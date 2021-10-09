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"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:06 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام أمين
شهدت مدينة دمنهور، اليوم السبت، اصطدام سيارة أجرة "تاكسي" بسيدة بجوار محطة قطار دمنهور، مما أدي إلي اختلال عجلة القيادة بيد السائق واقتحام محل مأكولات "مصمط" وتهشيمه محتوياته بالكامل، وتم نقل السيدة للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة دمتهور، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة بسيدة أثناء سيرها بجوار محطة قطار دمنهور، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

بالفحص تبين إصابة السيدة بكسور وجروح وتم نقلها للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، كما تبين اقتحام السيارة لمحل مأكولات "مصمط عادل" وتهشيم محتوياته بالكامل، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)
"تاكسي" يدهس سيدة ويقتحم "مصمط" ويهشمه في دمنهور (صور)

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