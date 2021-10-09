حقيقة ارتفاع الخضروات بسبب زيادة أسعار الوقود بنسبة 25 قرشًا



قال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة لم ترتفع بسبب رفع أسعار الوقود 25 قرشًا، ولكن الارتفاع الحادث الفترة الأخيرة، ناتج من قلة المعروض بسبب تغير حالة الطقس.



وتابع "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن أسعار الطماطم انخفضت وسعرها يتراوح الآن ما بين6 لـ8 جنيهات، أما البطاطس فيتراوح سعرها ما بين 8 لـ 9 جنيهات في أسواق التجزئة، مشيرًا إلى أن الفلاح عندما يخسر في أي منتج، يعزف عن زراعته في المواسم المقبلة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.



ولفت إلى أن الخضروات والفاكهة منتجات قابلة للتلف، وهذا يعني ان هذه السلع غير قابلة للاحتكار مثلما يقال، مشيرًا إلى ضرورة وجود زراعات تعاقدية تضمن حصول الفلاح على سعر عادل، وبالتالي يحدث توازن في الأسعار.

