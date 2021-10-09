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جهاز تنمية المشروعات يكشف المختلف في معرض "تراثنا" هذا العام (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:17 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
شيماء حسن
كشف المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، التفاصيل المتعلقة بافتتاح معرض تراثنا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أكثر من 1500 عارض وهذا أكثر من ضعف عدد العارضين بالدورة السابقة.

وقال "شاش" في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن ضيوف شرف المعرض هذا العام ثلاث دول هي الإمارات والأردن والسودان، مؤكدًا على اختيار مشاركة من مبادرة حياة كريمة وعمل مسابقة فيما بينهم وتم اختيار ثلاث فائزين من بينهم.

وأشار إلى أن مشاركة العارضين على مستوى الـ 27 محافظة من جميع الحرف، مناشدًا المواطنين بالإقبال على المعرض خاصة أن الأسعار جيدة وفي متناول الجميع وهو قطاع مهم يوفر فرص عمل كثيرة ويحمي الحرف ذات الطابع التراثي مثل الخيامية وغيرها.

وأكد نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، أنه يتم تقديم قروض ميسرة لهم، لافتًا إلى أنه على مدار السبع سنوات الماضية يتم تقديم مليار و400 ألف قرض بتكلفة وصلت إلى 34 مليار جنيه.

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