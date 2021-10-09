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وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز يوسف الصديق (صور)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:21 م
جولة وكيل الزراعة بالفيوم
جولة وكيل الزراعة بالفيوم
الفيوم: ريهام على
أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتعليمات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي وتوجبهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وزارة الزراعة تعمل على خطى سريعة وأسس قوية تسعى الدولة لوضعها بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة للنهوض بمستوى الخدمة بهذه القرى بعد معاناة سنوات طويلة.

حيث تابع وكيل الوزارة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة مجمعات الخدمات الزراعية بمركز يوسف الصديق ضمن مبادرة حياة كريمة بحضور المهندسة مرفت عزيز مدير ادارة التخطيط والمتابعة والمهندس هيلان من الإدارة الزراعية بيوسف الصديق والمهندس احمد عبد الحفيظ مسئول المراكز الإرشادية والاستاذة فاطمة جاد مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعيه بالفيوم ومديرى الجمعيات الزراعية لكل موقع.

وتفقد 4 مواقع هم الوحدة البيطرية كحك بحري والوحدة الييطرية بالشواشنة والجمعية والوحدة البيطرية بالمشرك قبلي والوحدة البيطرية بمنشاة قارون، وتم إزالة المباني القديمة لإعادة البناء مره ثانية وعمل جسات لتصميم الأساس بجميع المواقع وقد وجد بعض الملاحظات فقد تم التواصل على الفور لإيجاد حلول لهذه الملاحظات.

وشدد وكيل الوزارة على جميع مديري الجمعيات الزراعية في جميع المواقع على المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل على أن يتم تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للانتهاء من هذه المشروعات وفقًا للشروط والمواصفات القياسية والجدول الزمنى المحدد، مشددًا على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجارى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالخدمات الموجودة بالقرى وتحسين مستوى المعيشة بالريف ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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وكيل الزراعة بالفيوم محافظة الفيوم حياة كريمة اخبار مصر

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