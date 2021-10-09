بسبب أفشة.. موسيماني يتخذ قرارا عاجلا قبل مواجهة بطل النيجر





قرّر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تأجيل سفر بعثة المارد الأحمر للنيجر.





مصدر بالأهلي يكشف سبب تأجيل موعد رحلة الفريق لنيجر





وحدّد موسيماني يوم 14 أكتوبر الجاري موعدا للسفر إلى النيجر بدلا من 13، استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر بدوري أبطال أفريقيا.





وحسب مصدر بالجهاز الفني للأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، فإن موسيماني حرص على حضور لاعبو الفريق حفل زفاف زميلهم محمد مجدي أفشة والمقرر له الثلاثاء القادم الموافق 12 أكتوبر الجاري، وتم تأجيل موعد السفر بسبب ذالك.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني بالنيجر يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.