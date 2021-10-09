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"حيلة رخيصة للتحايل".. تعليق ناري من خالد الجندي على ظاهرة "المحلل" (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:31 م
خالد الجندي
خالد الجندي
شيماء حسن
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ظاهرة "المحلل" التي أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت "زواج المحلل الذي أطل على المجتمع أظهر سوءة بعض الناس بأن لجأوا إلى حيل رخيصة للتحايل على الشريعة الإسلامية وتجاوز الأمر في كتاب الله".

وأضاف "عقد النكاح هو عقد بين طرفين لهما كل الحق في اشتراط ما يرون اشتراطه بما لا يتنافى مع كتاب الله ورسوله والشروط في هذا العقد تنقسم إلى قسمين أولهما ما يلزم الوفاء به ومنها ما يكون باطلًا، والشروط الباطلة التي تطرأ على عقد النكاح لا تفسد العقد لذاته".

وأوضح أن الشروط تضم خلو الزوجين من الموانع الشرعية كعدم زواج المرأة من رجل آخر أو حملها أو تزوج الرجل من أربعة، إضافة إلى وجود الولي للمرأة من أجل الإشهاد على النكاح، والرضا من قبل الزوج والزوجة، منوهًا إلى أن اختلال عنصر الرضا يجعل العقد باطلًا وغير جائز.

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