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الخطيب يوجه رسالة إلى سلة الأهلي بعد التتويج بالبطولة العربية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:34 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال والجهاز الفني والإداري، بعد التتويج بالبطولة العربية للأندية التي أقيمت بالإسكندرية. 

وأشاد الكابتن الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني والسلوكي خلال مشوار البطولة، التي حقق فيها الأهلي الفوز في جميع مبارياته والتتويج باللقب بعد الفوز على فريق الكويت الكويتي في المباراة النهائية بنتيجة 78/66. 

وأشار رئيس النادي الأهلي إلى أن الفوز بالبطولة العربية هو مجرد بداية، ويحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم في المرحلة المقبلة للتتويج بالمزيد من البطولات, وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر، مؤكدًا ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين وكل عناصر المنظومة، للاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.

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