حكم قضائي يصفع طبيب واقعة "اسجد للكلب"... ورئيس جامعة عين شمس يعلق (فيديو)



عقب الدكتور أحمد المتيني، رئيس جامعة عين شمس، على الحكم بسجن طبيب واقعة "اسجد لكلبي" سنتين أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وقال "المتيني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: "موقف الجامعة في هذه الموضوع هو تحويل الأستاذ المذكور إلى التحقيق، ووقفه عن العمل إلى أن يصدر حكم نهائي ضد الطبيب. المحاكمة داخل الجامعة تُغل، مع إرسال الموضوع إلى النيابة العامة".



ولفت إلى أن الجامعة قامت بالتحقيق غيابيًا في هذه الواقعة، وأحالت الأستاذ إلى مجلس التأديب الذي قرر تأخير قراره حتى معرفة الحكم النهائي من القضاء، مشيرًا إلى أن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس، هو من تولى بنفسه التحقيق مع الأستاذ الجامعي.





حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 18 أكتوبر المقبل لاستئناف المتهمين الثلاثة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة "السجود لكلب" والتنمر على ممرض، على حكم حبسهم سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وتعويض كل منهما 20 ألف جنيه للمجني عليه.





وكان المستشار النائب العام، أمر بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.