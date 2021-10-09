صاحب ترند الطفاية عن لقائه بالسيسي: "رسمت الضحكة في وش الرئيس"

كشف أيوب القاضي، صاحب ترند الطفاية وأحد المشاركين في معرض تراثنا، تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي داخل معرض تراثنا.



وقال "القاضي" في تصريحات خاصة ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "اتفاجئت بالرئيس السيسي اليوم ورسمت الضحكة في وشه وخليت ضحكته عبت المكان".



وأضاف "رسمت الضحكة في وش الرئيس السيسي ورئيس الوزراء، وده فضل ونعمة من ربنا، الرئيس قلبه أبيض وبشوش، أحسن ريس في العالم، ضحكنا جميعا وقلنا بيتين شعر نالوا إعجابه".



وأشار إلى أنه تفاجأ بمكالمة من وزيرة التجارة والصناعة ودعمها بقرض من أجل تقديم أعماله في معرض تراثنا، مختتمًا حديثه بالتأكيد على سعادته للقائه بالرئيس بقوله "كلمة سعيد قليلة، دا أنا سعيد ومحمدين وحسنين وكله".