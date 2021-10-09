"لم نقترب منه".. "البترول" تفجر مفاجأة بشأن أسعار السولار

علق حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، على زيادة أسعار الوقود قائلًا إن الأسعار الحالية تعتبر أسعار التكلفة ولا تقارن بأسعار البنزين في العالم، لاسيما أنه في حال السير مع أسعار البترول عالميًا كان من الممكن أن يتم رفع سعر الوقود 50 قرشا ولكن لجنة التسعير ارتأت رفع الأسعار 25 قرشا بما يتناسب مع الوضع في السوق المصري".



وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن معادلة التسعير التلقائي تقول أن زيادة الأسعار أو انخفاضها تكون في حدود الـ 10% ولكن تم الاتفاق على رفع الأسعار 25 قرشا فقط"، كاشفا أنه لم يتم الاقتراب من أسعار السولار لكون له تأثير كبير على نقل البضائع من الخضر والفاكهة".



وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول: "لجنة التسعير التلقائي رأت تثبيت سعر السولار لعدم حدوث فجوات تضخمية ومراعاة لظروف المجتمع"، منوها بأن إمدادات المواد البترولية أصبحت غير كافية في العالم مع زيادة النشاط الاقتصادي عالميا بعد التحرر من قيود كورونا".

