الجيش اليمني: تصفية 16 حوثياً في معارك بمأرب





كشف الجيش اليمني، اليوم السبت، عن تصفية أكثر من 16 عنصراً من ميليشيا الحوثيين، جراء معارك في محافظة مأرب شرقي البلاد.





وأكد المركز الإعلامي للجيش، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر هجوم قامت به مجاميع من عناصر الميليشيات الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة غربي محافظة مأرب.





وأضاف المركز، أن مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في جبهتي المشجح وهيلان لكنها باءت بالفشل، حيث تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة من التصدي للعناصر المتسللة.





وتابع أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 16 عنصراً من الميليشيات وإصابة عشرات آخرين، وتدمير آليتين.





وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت عددا من مواقع تمركز الميليشيات، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات.



