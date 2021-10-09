Advertisements

أحمد حلمي يشارك الطلبة فرحة العام الدراسي الجديد

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:59 م
احمد حلمي
احمد حلمي
منار أشرف داود
شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره بفيديو له من فيلم الناظريمازح من خلاله الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "حلمي" على الفيديو قائلًا:"أول يوم دراسة والناس كلها صحيت بدري ونزلت الجامعة.. أنا بعد المغرب "


ويذكر أن الفنان أحمد حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد بعنوان "إكس" وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، ومن بطولة روبي، نسرين أمين، سيد رجب، أحمد حلمي، عمرو عبد الجليل.

https:www.instagram.comreelCU0WsPyK-KE?

الكلمات المفتاحية

العام الدراسي العام الداسي الجديد العام التعليمي الجديد احمد حلمي

أخبار تهمك

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ 34 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يرحل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يفاجئ لاعبيه بهذا القرار قبل موقعة إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر يونايتد يتحرك لضم بديل بوجبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ يوم

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سيد رجب ينضم لأبطال فيلم "أكس" مع أحمد حلمي

أحمد حلمي يعتذر عن فيلم " الغربان" ويبدأ تحضيرات مسلسل " النجيب"

في هذا الموعد.. أحمد حلمي يبدأ تصوير فيلمه الجديد "إكس"

تعرف على موعد بدء تصوير فيلم أحمد حلمي الجديد "إكس"

"كان عليها أقساط بس".. بهذه الطريقة أحمد حلمي يمازح جمهوره

"هترتاح في الكلية".. بهذه الطريقة أحمد حلمي يمازح طلاب الثانوية العامة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

10:02 م

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

09:46 م

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements