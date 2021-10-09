أحمد حلمي يشارك الطلبة فرحة العام الدراسي الجديد

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره بفيديو له من فيلم الناظريمازح من خلاله الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "حلمي" على الفيديو قائلًا:"أول يوم دراسة والناس كلها صحيت بدري ونزلت الجامعة.. أنا بعد المغرب "





ويذكر أن الفنان أحمد حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد بعنوان "إكس" وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، ومن بطولة روبي، نسرين أمين، سيد رجب، أحمد حلمي، عمرو عبد الجليل.



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