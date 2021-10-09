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العزاوي: الانتخابات العراقية نقطة مفصلية.. والشعب يعول على البرلمان المقبل لتلبية طموحاته

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:47 م
الدكتور رائد العزاوي
الدكتور رائد العزاوي
عمرو سمير
أعتبر الدكتور رائد العزاوي رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، إن الانتخابات العامة العراقية المرتقب عقدها صباح غد الأحد، بأنها تمثل نقطة مفصلية ومصيرية في تاريخ البلاد، متوقعًَا مشاركة واسعة بالاستحقاق الانتخابي على عكس ما حدث في الدورات الأربع الماضية.

وأضاف العزاوي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن حكومة الكاظمي نجحت في إنجاز أهداف ثورة تشرين، والتي نادت بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مشيرَا إلى وجود جهود كبيرة لعقد الانتخابات في موعدها، بالإضافة إلى قانون يسمح للمستقلين والشباب والمرأة الفرصة بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، أن عدم ترشح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالانتخابات المقبلة دليلًا قويًا على ضمان حيادية ونزاهة الانتخابات، حيث يعد "الكاظمي"، أول رئيس وزراء عراقي لا يخوض الانتخابات على عكس أسلافه.

وتابع أن هناك أكثر من 1500 مراقب دولي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى وجود أكبر وفود صحفية في تاريخ العراق، حيث يوجد حوالي 400 صحفي عربي وأجنبي بالبلاد؛ مما يعطي المصداقية للماراثون الانتخابي.

واختتم بأن العراقيون يعولون على مجلس النواب المقبل بأن يرسم طريقًا مختلفًا ويرضي طموحاتهم وأحلامهم بعودة العراق لدوره المحوري الإقليمي بالمنطقة، بمساندة مصرية وأشقائه العرب.

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