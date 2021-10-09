Advertisements

البترول": تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان خلال أسابيع

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي أعطى تكليفات لوزير البترول أن تقوم مصر بمد يد العون للبنان، مشيرا إلى أن وزير الطاقة اللبناني كان في زيارة لمصر الأسبوع الماضي لبحث سبل التعاون بين مصر ولبنان في مجال الطاقة ".

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر جاهزة لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان، لافتا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة لتصدير الغاز إلى لبنان خلال أسابيع ".
وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن مصر جاهزة لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان، موضحا: "الغاز سيصدر إلى سوريا ثم لبنان وسيتم الاتفاق على إجراءات من البنك الدولي".

وأكمل: "الغاز المصري قد يصل إلى لبنان في حالة قيام الجانب السوري بدوره"، لافتا إلى أنه يجرى دراسة ما تحتاجه لبنان من الغاز.

الكلمات المفتاحية

البترول الاقتصاد اخبار مصر

أخبار تهمك

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من كارتيرون تجاه صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بسبب أفشة.. موسيماني يتخذ قرارا عاجلا قبل مواجهة بطل النيجر

منذ 39 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ يوم

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ يوم

بوجبا يكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

الخطيب يوجه رسالة إلى سلة الأهلي بعد التتويج بالبطولة العربية

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

"البترول": الغاز الطبيعي وصل إلى 10 مليون منزل

البترول: حقل ظهر ينتج 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

برلماني: توجيهات الرئيس بتوصيل الغاز الطبيعي تعزيز للبنية التحتية في عشرات القرى والمدن

بسبب أزمته الاقتصادية.. مصر تضع خارطة طريق لنقل الغاز إلى لبنان

"البترول" تكشف تفاصيل مد لبنان بالغاز المصري (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

02:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements