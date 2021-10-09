البترول": تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان خلال أسابيع

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي أعطى تكليفات لوزير البترول أن تقوم مصر بمد يد العون للبنان، مشيرا إلى أن وزير الطاقة اللبناني كان في زيارة لمصر الأسبوع الماضي لبحث سبل التعاون بين مصر ولبنان في مجال الطاقة ".



وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر جاهزة لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان، لافتا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة لتصدير الغاز إلى لبنان خلال أسابيع ".

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن مصر جاهزة لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان، موضحا: "الغاز سيصدر إلى سوريا ثم لبنان وسيتم الاتفاق على إجراءات من البنك الدولي".



وأكمل: "الغاز المصري قد يصل إلى لبنان في حالة قيام الجانب السوري بدوره"، لافتا إلى أنه يجرى دراسة ما تحتاجه لبنان من الغاز.