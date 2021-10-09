يارمولنكو ويارمتشوك يقودان أوكرانيا لعبور فنلندا بتصفيات المونديال

أحرز أندريه يارمولنكو ورومان يارمتشوك هدفين في الشوط الأول لتفوز أوكرانيا بنتيجة (2-1)، على فنلندا صاحبة الأرض في تصفيات كأس العالم قطر 2022، اليوم السبت.





وتقدم يارمولنكو مهاجم وست هام يونايتد بهدف للمنتخب الزائر قبل مرور 5 دقائق من البداية عن طريق تسديدة هائلة من 20 مترا.





وأدرك تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي التعادل لفنلندا في الدقيقة 29، لكن أوكرانيا استعادت التقدم بعد دقائق بواسطة يارمتشوك.





وتقدمت أوكرانيا إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وبفارق 4 نقاط عن فرنسا المتصدرة.





وتجمد رصيد فنلندا عند 5 نقاط.



