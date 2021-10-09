البترول عن زيادة أسعار الوقود: إحنا أرخص دولة وبنبيع بسعر التكلفة

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن أسعار البنزين في مصر هي سعر التكلفة فقط، والدولة لا تكسب من وراء البنزين، مردفًا "في الأول كنا بنبيع بخسارة والدعم كان كبيرًا".



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر البنزين في مصر يعد الأقل مقارنة بدول الجيران وحتى دول العالم.



وأضاف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر سوف تستفيد من تصدير الغاز عالميًا، موضحًا أنه تم إعداد مشروعات كبرى في مجال مشتقات البترول.



وأكد أن ارتفاع سعر البترول عالميا يرجع لنقص إمدادات البترول التي أصبحت غير كافية بسبب تحرر النشاط الاقتصادي من قيود كورونا وعاد لممارسة نشاطه كما كان قبل الأزمة التي عانى منها طوال الفترات الماضية.



وأردف أنه لم يتم الاقتراب من سعر السولار وزيادته على غرار البنزين، وذلك لأن له تأثير كبير على نقل البضائع ومن ثم أسعار النقل والخضر والفاكهة، ومراعاة للظروف المجتمعية.



وشدد المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر تستورد كميات كبيرة من استهلاكها من البنزين بنسبة تصل إلى 30 %.



وأردف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية سوف تجتمع في يناير المقبل لتحديد سعر المشتقات البترولية للثلاثة الأشهر المقبلة.



وأكد أنه قبل تحديد سعر مشتقات البترول يتم بحث العوامل المؤثرة عالميا على الأسعار وهي المحددات الموجودة في السوق العالمي وسعر خام برنت وسعر الصرف.



وأشار المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن سوق البترول العالمي متذبذب وبالتالي فإن الأسعار متغيرة وليست ثابتة.



ولفت إلى أن الغاز المصري يصل لبنان خلال أسابيع في حال جاهزية الدور المنوط بالجانب السوري.



واختتم، أن العاملين في وزارة البترول والشركات التابعة ومواقع العمل لن يتم السماح لهم بدخول مقر العمل بعد 24 نوفمبر المقبل، ما لم يكونوا حاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو أنهم يجروا مسحة البي سي أر بشكل أسبوعي.





