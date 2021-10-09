طبيب يكشف سبب تأخر الانجاب لدى 50% من الرجال (فيديو)



قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن المدرس الذي يشعر بألم حال الوقوف لفترة طويلة، ففي هذه الحالة يجب إجراء تدخل جراحي لحل هذه المشكلة، لكي يمارس الشخص حياته بشكل اعتيادي.



وتابع "العياشي"، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي، وأمنية مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الدوالي أحد الأسباب القوية في تأخر الانجاب، مشيرًا إلى أن 50% من الرجال الذين يعانون من تأخر الانجاب لديهم مشكلة في الدوالي، وهذه النسبة تصل لـ80% في حالات تأخر الانجاب الثانوي أي الشخص الذي سبق له الإنجاب.



وتابع أن أحد أعرض الدوالي الشعور بألم أو تأخر الانجاب، ومن خلال الفحوص اتيتم اكتشاف إصابته بالدوالي في الخصيتين، مشيرًا إلى أن التشخيص يكون من خلال الكشف الإكلينيكي، ولهذا يجب الذهاب إلى الطبيب المتخصص.







