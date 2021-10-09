وزير التعليم العالي: تطعيم مليون و200 ألف طالب خلال 40 يومًا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تستعد منذ أكثر من ثلاثة شهور لانطلاق العام الدراسي الجديد، قائلا: "هناك شعور بعودة الروح للجامعات تزامنا مع أول يوم دراسي".



انطلاق العام الدراسي الجديد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه من بين 10 طلاب هناك 7 طلاب جرى تطعيمهم بلقاح كورونا، مؤكدًا أنه جرى تطعيم مليون و200 ألف من طلاب الجامعات قبل بدء العام الدراسي بــ 40 يومًا.



وزير التعليم العالي

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك عدد ضخم من المتطوعين في حملة تطعيم طلاب الجامعات، لافتًا إلى أن المؤشر اليومي لتطعيم الطلاب تجاوز 55 ألف طالب يوميًا.



