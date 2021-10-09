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الزمالك يفاجئ لاعبيه بهذا القرار قبل موقعة إفريقيا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:30 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
اتخذ مسئولو الزمالك قرار نهائي بمنح المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق في الأسبوع المقبل وذلك قبل السفر إلى كينيا من أجل خوض مباراة توسكر في مستهل مشوار الفارس الأبيض الأفريقي.

الزمالك يفاجئ لاعبيه بهذا القرار 
وجاء هذا القرار في ذلك التوقيت من أجل الحفاظ على تركيزهم وعدم تشتيت ذهنهم بأية أمور خارج الملعب حتى لا يؤثر عليهم بشكل سلبي خاصة وأن إدارة القلعة البيضاء تطمح في بداية قوية على الصعيدين القاري والمحلي.

ويواصل لاعبو الزمالك تدريباتهم اليوم السبت في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر إقامتها يوم ١٦ أكتوبر الحالي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الزمالك مباراة ودية مساء أمس الجمعة أمام الاتحاد الليبي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى كينيا على ثلاث مراحل، حيث سيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الحالي.
ومن المنتظر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي عقب عودتهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين في الزمالك.

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