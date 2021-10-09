تفاصيل تطبيق استراتيجية التحول الرقمي في النيابات والمحاكم (فيديو)

قال الدكتور محمد الجندي، الخبير الرقمي لمكتب النائب العام، إن استراتيجية التحول الرقْميّ توجيه من المستشار حمادة الصاوي النائب العام باتباع الأسلوب والمنهج العلمي للنيابة العامة حتى نصل إلى فكرة أن تكون هناك نيابة عامة بلا أوراق، الأمر المطبق في أكثر من دولة.



التحول الرقمي

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المواطن يشعر بتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.



وأوضح أن استراتيجية التحول الرقمي تهدف إلى أن تكون هناك نيابة عامة بدون أوراق، وسوف يشعر المواطن بسرعة إنجاز الطلبات في النيابة العامة بعد التحول الرقمي.



واستطرد الخبير الرقمي لمكتب النائب العام، أن النيابة للتحول الرقمي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، ويتم تدريب كل أعضاء النيابة على استراتيجية النيابة للتحول الرقمي.



وكشف أن الاستراتيجية سيتم تطبيقها على فترة زمنية مداها القصير 12 شهرا والبعيد عامين، موضحا أنه سيتم البحث عن أفضل الممارسات الوطنية والدولية في استراتيجية النيابة للتحول الرقمي.



وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى خبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي للاستفادة من رؤيتهم، موضحا أن هدف التحول الرقمي هو تحقيق العدالة الناجزة بدون الإخلال بالإجراءات، متابعا: "نهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة".



التظلم على المخالفات المرورية

وقال الخبير الرقمي لمكتب النائب العام، إن التظلم على المخالفات المرورية يتم إلكترونيا، ويساعد التحول الرقمي على التظلم إلكترونيا بشأن المخالفات المرورية.



