Advertisements

تفاصيل تطبيق استراتيجية التحول الرقمي في النيابات والمحاكم (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور محمد الجندي، الخبير الرقمي لمكتب النائب العام، إن استراتيجية التحول الرقْميّ توجيه من المستشار حمادة الصاوي النائب العام باتباع الأسلوب والمنهج العلمي للنيابة العامة حتى نصل إلى فكرة أن تكون هناك نيابة عامة بلا أوراق، الأمر المطبق في أكثر من دولة.

التحول الرقمي
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المواطن يشعر بتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أن استراتيجية التحول الرقمي تهدف إلى أن تكون هناك نيابة عامة بدون أوراق، وسوف يشعر المواطن بسرعة إنجاز الطلبات في النيابة العامة بعد التحول الرقمي.

واستطرد الخبير الرقمي لمكتب النائب العام، أن النيابة للتحول الرقمي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، ويتم تدريب كل أعضاء النيابة على استراتيجية النيابة للتحول الرقمي.

وكشف أن الاستراتيجية سيتم تطبيقها على فترة زمنية مداها القصير 12 شهرا والبعيد عامين، موضحا أنه سيتم البحث عن أفضل الممارسات الوطنية والدولية في استراتيجية النيابة للتحول الرقمي.

وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى خبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي للاستفادة من رؤيتهم، موضحا أن هدف التحول الرقمي هو تحقيق العدالة الناجزة بدون الإخلال بالإجراءات، متابعا: "نهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة".

التظلم على المخالفات المرورية
وقال الخبير الرقمي لمكتب النائب العام، إن التظلم على المخالفات المرورية يتم إلكترونيا، ويساعد التحول الرقمي على التظلم إلكترونيا بشأن المخالفات المرورية.

الكلمات المفتاحية

نائب العام حمادة الصاوي النيابات المحاكم التحول الرقمي

أخبار تهمك

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يفاجئ لاعبيه بهذا القرار قبل موقعة إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ يوم

مانشستر يونايتد يتحرك لضم بديل بوجبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"التخطيط" تسلم وزارة الإتصالات مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات

رسميًا.. "الاتصالات" تتسلم مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

اجتماع طارئ للنائب العام مع التفتيش القضائي ورؤساء الاستئناف (صور)

ننشر خطوات تقديم التظلمات على المخالفات المرورية الكترونيا من المنزل

قرار بتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

10:02 م

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

09:46 م

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements