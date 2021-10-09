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صاحب "تريند الطفاية" يكشف كواليس حديث السيسي معه

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:38 م
صاحب تريند الطفاية
صاحب "تريند الطفاية"
شيماء حسن
كشف أيوب القاضي، صاحب تريند الطفاية وأحد المشاركين في معرض تراثنا، عن السبب الذي دفعه إلى التفكير في الرسم على الطفايات.

وقال "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت، إن هذه الفكرة جاءته من شراء العروس لتحف النيش الصينية بمبلغ كبير، وهو ما دفعه إلى التفكير في الرسم على الطفايات لصناعة تحف مصرية بأسعار منخفضة.

وأضاف "بدل ما العروسة تجيب تحف النيش بمبلغ يصل إلى 1500 جنيه، ممكن تجيب مجموعة تحف فقط بـ150 جنيه وهي نفسها"".

وكشف عن حديث الرئيس إليه، مستطردًا "لقيت الرئيس بيقولي السلام عليكم، بدأت أشرح له المشروع، وإن العروس بتجيب جهاز من الصين، وقلت له حضرتك مشكور لاهتمامك بالحرف اليدوية".

واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلى الشباب، "لازم الشباب يبطل يقعد على القهاوي، ويفكر في أي مشروع، ولا يركن إلى الوظيفة وتأتي وقت ما تيجي".

ووجه الشكر إلى الدكتور نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة على تقديم الدعم له من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي ومنح قرض ميسر للمشاركة في معرض تراثنا الحالي.

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معرض تراثنا السيسي افتتاح معرض تراثنا اخبار مصر

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