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فوز دلفى والأسطول والبترول وبروكسى وبدر
السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:39 م
إسلام عودة
أسفرت الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث التى أقيمت اليوم عن فوز دلفى على مركز شباب كوم حماده بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وسجل أيمن سعيد ، عبد الرحمن بوبو ورضا زيكا أهداف المباراة .
وفاز بروكسى على غزل كفر الدوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث يوسف جويدة ثلاثة أهداف بينما سجل أشرف اوتاكا واحمد نوح هدفى كفر الدوار .
وفاز بدر على مياه البحيرة بهدفين مقابل هدف وسجل محمد خالد وايريك هدفى بدر بينما سجل بارى هدف المياه الوحيد .
وفاز فريق اسكندرية للبترول خارج ملعبه على مركز شباب المنتزه بهدف دون رد سجله طارق سعيد .
وخسر الترام على ملعبه أمام الاسطول بهدف دون رد سجله ميسى .
وتعادل إيتاى البارود مع كوم حماده بهدفين لكل فريق بينما تعادل القبارى مع الدلنجات بهدف لكل فريق وحسم التعادل السلبىخ نتيجة مباراة نهضة العامرية والمعمورة .
وفيما يلي ترتيب المجموعة:
1- بروكسى 6 نقاط
2- بدر 6 نقاط
3- الأسطول 6 نقاط
4- المعمورة 4 نقاط
5 - كوم حماده 4 نقاط
6 - الدلنجات 4 نقاط
7- دلفى 3 نقاط
8- م ش كوم حماده 3 نقاط
9 - اسكندرية للبترول 3 نقاط
10- غزل كفر الدوار 1 نقطة
11- إيتاى البارود 1نقطة
12- مياه البحيرة 1نقطة
13- القبارى 1نقطة
14 - نهضة العامرية 1 نقطة
15- المنتزة بدون نقاط
16 - الترام بدون نقاط .
وفاز بروكسى على غزل كفر الدوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث يوسف جويدة ثلاثة أهداف بينما سجل أشرف اوتاكا واحمد نوح هدفى كفر الدوار .
وفاز بدر على مياه البحيرة بهدفين مقابل هدف وسجل محمد خالد وايريك هدفى بدر بينما سجل بارى هدف المياه الوحيد .
وفاز فريق اسكندرية للبترول خارج ملعبه على مركز شباب المنتزه بهدف دون رد سجله طارق سعيد .
وخسر الترام على ملعبه أمام الاسطول بهدف دون رد سجله ميسى .
وتعادل إيتاى البارود مع كوم حماده بهدفين لكل فريق بينما تعادل القبارى مع الدلنجات بهدف لكل فريق وحسم التعادل السلبىخ نتيجة مباراة نهضة العامرية والمعمورة .
وفيما يلي ترتيب المجموعة:
1- بروكسى 6 نقاط
2- بدر 6 نقاط
3- الأسطول 6 نقاط
4- المعمورة 4 نقاط
5 - كوم حماده 4 نقاط
6 - الدلنجات 4 نقاط
7- دلفى 3 نقاط
8- م ش كوم حماده 3 نقاط
9 - اسكندرية للبترول 3 نقاط
10- غزل كفر الدوار 1 نقطة
11- إيتاى البارود 1نقطة
12- مياه البحيرة 1نقطة
13- القبارى 1نقطة
14 - نهضة العامرية 1 نقطة
15- المنتزة بدون نقاط
16 - الترام بدون نقاط .