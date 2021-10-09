فوز دلفى والأسطول والبترول وبروكسى وبدر

أسفرت الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث التى أقيمت اليوم عن فوز دلفى على مركز شباب كوم حماده بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وسجل أيمن سعيد ، عبد الرحمن بوبو ورضا زيكا أهداف المباراة .



وفاز بروكسى على غزل كفر الدوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث يوسف جويدة ثلاثة أهداف بينما سجل أشرف اوتاكا واحمد نوح هدفى كفر الدوار .



وفاز بدر على مياه البحيرة بهدفين مقابل هدف وسجل محمد خالد وايريك هدفى بدر بينما سجل بارى هدف المياه الوحيد .



وفاز فريق اسكندرية للبترول خارج ملعبه على مركز شباب المنتزه بهدف دون رد سجله طارق سعيد .



وخسر الترام على ملعبه أمام الاسطول بهدف دون رد سجله ميسى .

وتعادل إيتاى البارود مع كوم حماده بهدفين لكل فريق بينما تعادل القبارى مع الدلنجات بهدف لكل فريق وحسم التعادل السلبىخ نتيجة مباراة نهضة العامرية والمعمورة .

وفيما يلي ترتيب المجموعة:

1- بروكسى 6 نقاط

2- بدر 6 نقاط

3- الأسطول 6 نقاط

4- المعمورة 4 نقاط

5 - كوم حماده 4 نقاط

6 - الدلنجات 4 نقاط

7- دلفى 3 نقاط

8- م ش كوم حماده 3 نقاط

9 - اسكندرية للبترول 3 نقاط

10- غزل كفر الدوار 1 نقطة

11- إيتاى البارود 1نقطة

12- مياه البحيرة 1نقطة

13- القبارى 1نقطة

14 - نهضة العامرية 1 نقطة

15- المنتزة بدون نقاط

16 - الترام بدون نقاط .