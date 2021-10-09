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وزير التعليم العالي: نستهدف تطعيم ثلاثة ملايين طالب

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:41 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
داليا الحسين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن وزارة التعليم العالي تستهدف تطعيم ثلاثة ملايين طالب في الجامعات، مشيرا إلى أن من بين الثلاثة ملايين من تم تطعيمهم من خلال جهات عمل أو مراكز تطعيم، لكن الوزارة وضعت مستهدف ثلاثة ملايين وتم تطعيم مليون و200 ألف طالب، مؤكدًا أنه رقم كبير في وقت قياسي.

وعلق وزير التعليم العالي، على صورته وهو يرتدي الكمامة ويجلس بجوار طالبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حديث القاهرة مع الاعلامي خيرى رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، قائلا: إن البوست المتداول على الصورة: " تخيل تبقى قاعد قرفان ومش طايق الجامعة وعطشان وزهقان وفجأة تلاقي وزير التعليم العالي بنفسه بيقولك مش لابس الماسك ليه" ليس للطالبة ولكن الناس اللي دمها خفيف وأنا مبسوط منهم.

وتابع أن آي استاذ في الدنيا متعته كلها في أنه يجلس وسط طلابه سواء كان مدرج أو عيادة أو سكشن، مؤكدًا أن الشباب يمنحوا الأساتذة طاقة ايجابية دائمًا.

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