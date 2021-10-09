عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

حسم نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع الدولي التونسي حمد النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، في صفقة انتقال حر.





الأهلي يعلن التعاقد مع النقاز





وقال النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز (٢٨ عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر ".





ووقع الأهلي عقدا مع التونسي حمدي النقاز لاعب الظهير الأيمن، ليُسجل مع الفريق السعودي بديلا عن الصربي فيجسا.



