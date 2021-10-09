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عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:46 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
حسم نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع الدولي التونسي حمد النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، في صفقة انتقال حر.

الأهلي يعلن التعاقد مع النقاز

وقال النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز (٢٨ عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر ".

ووقع الأهلي عقدا مع التونسي حمدي النقاز لاعب الظهير الأيمن، ليُسجل مع الفريق السعودي بديلا عن الصربي فيجسا.

وتنص لوائح الاتحاد السعودي بأن يسمح للفرق باستبدال اللاعب المصاب لفترة طويلة بلاعب آخر حتى بعد انتهاء فترة القيد.

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