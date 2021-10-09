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مانشستر يونايتد يتحرك لضم بديل بوجبا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:46 م
مانشستر يوناتيد
مانشستر يوناتيد
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي مرشح للانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن عقد بروزوفيتش مع إنتر ميلان ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وبالتالي يستطيع التعاقد مع أي نادي آخر مجانًا في يناير المقبل.

وأكد فابريزيو رومانو أنه على الرغم من الشائعات المنتشرة فإن بروزوفيتش لم يحصل على أي عرض من مانشستر يونايتد حتى الآن.

وألمح فابريزيو رومانو أن المان يونايتد يقترب من خسارة نجمه الفرنسي بول بوجبا في الموسم المقبل لذلك تسعى إدارة الشياطين الحمر لتأمين خط الوسط بالتعاقد مع بديل مميز.


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