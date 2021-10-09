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خبير علاقات أسرية يكشف سبب زيادة الطلاق الفترة الأخيرة (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:53 م
انفصال - أرشيفية
انفصال - أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال مايكل بشاي، خبير العلاقات الأسرية، إن الضغط المجتمعي على الطلاق أقل، وهذا سهل فكرة الطلاق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الطلاق يحدث بسبب عدم القدرة على التواصل بين الطرفين، فيسعى أحد الطرفين إلى الانفصال من العلاقة كحل من هذه الأزمة.

زيادة الطلاق
وتابع "بشاي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الانستجرام يعتبر أحد أسباب الاكتئاب في العلاقات الزوجية بسبب المقارنة المجتمعية، رغم أن الشخص الذي يقوم بتنزيل صورته على هذه المواقع يختار أفضل الصور، ولهذا لن نراه إلا في أفضل صورة.

الانفصال ليس حلًا
 ولفت إلى أن الانفصال ليس حلًا، ولكنه يهدم الأسرة، معقبًا: "الانفصال عبارة عن هدم عمارة تم إعدادها خلال سنوات، والهدم يحدث في لحظة، وتبعاته كثيرة".

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علاقات أسرية خبير علاقات أسرية الطلاق الانفصال

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