الحكومة: نقل المواطنين بعزبة أبوقرن إلى وحدات سكنية لائقة (فيديو)

منطقة عزبة أبو قرن







بحيرة عين الصيرة

ولفت المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إلى أن بحيرة عين الصيرة كانت منطقة مهملة والدولة نجحت في تطهير البحيرة وتستعد المنطقة الآن للتشغيل وبها مجموعة من المطاعم وتلك المنطقة تضاهي أفضل المتنزهات العالمية، لافتا إلى أن منطقة بحيرة عين الصيرة بها جراحات لانتظار السيارات وبها مطاعم وكافيهات ومساحات خضراء.



قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إنه يجرى تطوير منطقة وسط البلد بالكامل وتطوير كل الميادين القديمة الشهيرة في القاهرة الخديوية، بجانب العمل على تطوير مثلث ماسبيرو، منوها إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تفقد اليوم منطقة سور مجرى العيون ومنطقة بحيرة عين الصيرة.وأضاف يونس- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد "، أنه جار العمل أيضا على تطوير حدائق الفسطاط من جديد، وسيتم الانتهاء من التطوير خلال عام، منوها إلى أن الدولة توفر وحدات سكنية لائقة لأهالي منطقة عزبة أبو قرن، وتم نقلهم إلى مشروع معا ويتم إزالة أي منطقة يتم إخلاء الأهالي منها تمهيدا لتطويرها ".