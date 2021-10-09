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الرئيس السيسي يمازح وزيرة التجارة والصناعة: "شيك بخمسين ألف بس" (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:59 م
الرئيس السيسي ووزيرة الصناعة
الرئيس السيسي ووزيرة الصناعة
شيماء حسن
مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أثناء تكريم صاحبة أحد المشروعات في معرض تراثنا بعد استلام شيك الجائزة للفائزة، بقوله "شيك بخمسين ألف بس".

السيسي يمازح وزيرة التجارة والصناعة 
من جانبها ردت الدكتورة نيفين جامع "عينينا، لتسأل صاحبة المشروع قولي لفخامة الرئيس إيه اللي هتقومي به بهذا المبلغ"، لترد الفائزة: "نفسي أفتح ورشة عمل وأساعد كل القرى اللي أنا عايشة فيها ونكمل أفكارنا ونبقى ايد واحد ونساهم في المشروعات الصغيرة".

السيسي يلبي طلب الفائزة بالجائزة 
وأضافت "بحيي كل واحد بيعمل كل حاجة بإيده وبحيي حضرتك على المبادرة وكل المشاركين فيها، هذه المبادرة عملت فرحة لكل الريف المصري وقدرنا نقضي على البطالة ونشتغل جو بيوتنا، أنا بشكر الرئيس السيسي"، ليقاطعها الرئيس السيسي: "أنا اللي اتشرفت بيكي، كتر خيرك وإحنا هنعملك هذا المركز".

الكلمات المفتاحية

وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع معرض تراثنا السيسي

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