Advertisements

بنزيمة: أحلم بالكرة الذهبية منذ طفولتي

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:59 م
بنزيما
بنزيما
وكالات

أكد مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا كريم بنزيمة بأنه يحلم بإحراز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "منذ صغره".
بنزيمة: أحلم بالكرة الذهبية منذ طفولتي
جاء كلام بنزيمة في مقابلة أجرتها معه صحيفة "آس" الإسبانية ونشرتها السبت وذلك غداة إعلان مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم عن أسماء 30 لاعبا مرشحا لنيل هذه الجائزة المرموقة. وقال "منذ صغري، احلم باحراز الكرة الذهبية، انه حلم جميع لاعبي كرة القدم".

وأضاف "بالطبع، سأبذل قصارى جهدي وسأعمل بشكل كبير من أجل كسب هذه الجائزة في احد الايام وتحقيق الحلم الذي راودني طويلا عندما كنت طفلا".

ويتصدر بنزيمة ترتيب هدافي الدوري الاسباني هذا الموسم مع 9 اهداف في 8 مباريات وهو يتأهب لقيادة خط هجوم منتخب بلاده فرنسا في المباراة ضد اسبانيا في نهائي دوري الامم الاوروبية المقرر الاحد على ملعب سان سيرو في ميلان.

وتابع "الشيء الاهم بالنسبة الي، ان يستفيد الاشخاص من حولي من كرة القدم التي اقدمها وان يشعروا بأني سعيد وفخور بما اقوم به".

وأشار إلى أن "ثمة العديد من المهاجمين الذين تخطوا الثلاثين من اعمارهم ولا يزالون يتمتعون بالفعالية امام المرمى" مشيرا الى "ان كرة القدم الحديثة تسمح بذلك".

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري الأمم الأوروبية بنزيمة

أخبار تهمك

عاجل - نجم الأهلي يرحل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ 36 دقيقة

مانشستر يونايتد يتحرك لضم بديل بوجبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ يوم

الزمالك يفاجئ لاعبيه بهذا القرار قبل موقعة إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ يوم

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

جريزمان يعتبر نفسه مرشحا طبيعيا لنيل الكرة الذهبية

فرانس فوتبول تكشف عن أول 5 مرشحين لجائزة "الكرة الذهبية"

كريستيانو رونالدو يفتح النار على الرئيس: لم أكن أحظي بتقديره أبدًا!

تعرف على قائمة "المدريديستا" الفائزين بالكرة الذهبية

مفاجأة في إختيارات مودريتش للاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

عاجل.. الكشف عن الفائز الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

10:02 م

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

09:46 م

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements