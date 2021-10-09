فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبرعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات المسرح المتنقل من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة الأستاذة نجوى أحمد بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، بقرية أمبركاب بنصر النوبة وتستمر ثلاثة أيام.



وزارة الثقافة

تضمنت أولى الفعاليات محاضرة "الأضرار المترتبة على ختان الإناث" ألقتها الدكتورة سلمى محمد ثحدثت عن الأضرار الصحية والأضرار النفسية، وأن الختان له أضرار أولية وأضرار تظهر على المدى البعيد، فالأضرار الأولية هي الشعور بالخوف والرعب الشديد والصدمة التي تؤدي إلى التبول اللإرادي للفتاة، مع وجود اضطرابات في النوم قد تصل في كثير من الأحيان إلى حد الكوابيس نتيجة الألم الذي عانته الفتاة نتيجة عملية الختان.



أعقبها أمسية شعرية شارك فيها بدوى محمد بقصيدة "بحبك يامصر" ومجموعة قصائد فى فن النميم لأيمن حسين، إلى جانب ورشة مشغولات يدوية "تبلوهات تطريز" للمدربة أم كلثوم منير باستخدام القماش وخيط الكوتنبرليه، ورشة فنية "الرمل الملون" للمدربة منى أحمد، معرض كتاب لإصدارات الهيئة، مكتبة متنقلة للاطلاع.



فرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية

وفى الختام، قدمت فرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، مجموعة من التبلوهات "شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى اشر "الحلوة"، واه نور "يارب"، بليه "فرح"، الزفة النوبية بالدوفوف.