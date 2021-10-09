Advertisements

فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:01 م
فرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية
فرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية
فتح الله رضوان
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبرعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات المسرح المتنقل من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة الأستاذة نجوى أحمد بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، بقرية أمبركاب بنصر النوبة وتستمر ثلاثة أيام.

وزارة الثقافة 
تضمنت أولى الفعاليات محاضرة "الأضرار المترتبة على ختان الإناث" ألقتها الدكتورة سلمى محمد ثحدثت عن الأضرار الصحية والأضرار النفسية، وأن الختان له أضرار أولية وأضرار تظهر على المدى البعيد، فالأضرار الأولية هي الشعور بالخوف والرعب الشديد والصدمة التي تؤدي إلى التبول اللإرادي للفتاة، مع وجود اضطرابات في النوم قد تصل في كثير من الأحيان إلى حد الكوابيس نتيجة الألم الذي عانته الفتاة نتيجة عملية الختان.

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها بدوى محمد بقصيدة "بحبك يامصر" ومجموعة قصائد فى فن النميم لأيمن حسين، إلى جانب ورشة مشغولات يدوية "تبلوهات تطريز" للمدربة أم كلثوم منير باستخدام القماش وخيط الكوتنبرليه، ورشة فنية "الرمل الملون" للمدربة منى أحمد، معرض كتاب لإصدارات الهيئة، مكتبة متنقلة للاطلاع.

فرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية
وفى الختام، قدمت فرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، مجموعة من التبلوهات "شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى اشر "الحلوة"، واه نور "يارب"، بليه "فرح"، الزفة النوبية بالدوفوف.
فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب
فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب
فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب
فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب
فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب
فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب
فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب
فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب
فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب
فنون شعبية أبو سمبل تشارك بفعاليات المسرح المتنقل بأمبركاب

الكلمات المفتاحية

فرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية ثقافة أسوان المسرح المتنقل أمبركاب أسوان

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفاجئ لاعبيه بهذا القرار قبل موقعة إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ يوم

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ يوم

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 22 ساعة

مانشستر يونايتد يتحرك لضم بديل بوجبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ 35 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

انطلاق عروض المسرح المتنقل بقرية قورتة بأسوان

ثقافة أسوان تحتفل بعيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو

عرض فني لفرقة توشكى أسوان

عرض أطفال أبوسمبل وسعيد الكداب بأسوان (صور)

المعلقات الشعبية بأولى ليالي المسرح المتنقل بالرغامة (صور)

ختام فعاليات المسرح المتنقل بكوم أمبو

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

10:02 م

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

09:46 م

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements