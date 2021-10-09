الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

اتخذ مسئولو نادي الزمالك قرارًا نهائيًا، بشأن مستقبل مصطفى محمد، مهاجم الفريق والمعار لصفوف جالطة سراي التركي.





وخرج مصطفى محمد معارًا من نادي الزمالك في يناير الماضي لصفوف جالطة سراي، لمدة عام ونصف، مع إمكانية الشراء في نهاية الإعارة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسئولي القلعة البيضاء قرروا رفض بيع مصطفى محمد، لأي ناد عربي بعد نهاية فترة الإعارة.





وتابع المصدر، عن وصول معلومات مؤكدة لمسئولي الزمالك، تفيد بأن النادي التركي لن يفعل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى محمد، ليعود للزمالك بعد نهاية الموسم الجاري.





وينص العقد المبرم بين الزمالك وجالطة سراي، على أن يوم 31 ديسمبر الجاري هو الموعد النهائي من جانب النادي التركي لشراء عقد مصطفى محمد وإرسال خطاب رسمي إلى القلعة البيضاء.



