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وزير التعليم العالي: سنتخلص من الكتاب الجامعي واستبداله بالرقمي قريبا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:07 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
داليا الحسين
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه جارٍ العمل على إنجاز ملف تحويل الكتب الجامعية إلى كتب إلكترونية منذ عامين، موضحًا أن الجامعات قطعت شوطا كبيرا في هذا الشأن، وقريبًا سنتخلص من الكتاب الجامعي واستبداله بالكتاب الرقمي، وسينتهي ظهور الكتب الورقية في الجامعات تمامًا.

وزير التعليم العالي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن كورونا ساعدت كثيرا في إنجاز رفع المقررات على منصات التواصل لتكون متاحة إلكترونية، بالإضافة إلى التغلب على تحدي حقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس من أصحاب المناهج الدراسية.

الكتاب الجامعي الرقمي 
ولفت إلى أن الجامعات وضعت نظاما رائعا لرفع وتصوير المقررات الدراسية إلكترونيًا وتعويض أعضاء التدريس بمقابل مناسب لهم، والعمل على راحة الطلاب من خلال حصولهم على برامج ومنصات إلكترونية.

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