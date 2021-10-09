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البترول عن أسعار "البنزين": الحكومة راعت المواطنين (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:08 م
بنزين- أرشيفية
بنزين- أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن زيادة أسعار المواد البترولية مناسبة للمواطنين، موضحا أن هناك 3 عوامل رئيسية تتحكم في قرار لجنة تسعير المواد البترولية، وهى سعر الصرف، وأعباء التداول، وسعر خام برنت في السوق العالمي.

وزارة البترول 
وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن سعر الصرف تقريبا ثابت، ولكن شهد سعر خام برنت زيادة خلال الثلاث شهور الماضية، حيث تم تثبيت سعر السولار نظرا لأنه يدخل في عملية نقل الخضروات ومن ثم لا يحدث زيادة في أسعار السلع.

أسعار البنزين
وأضاف أن أسعار البنزين زادت 25 قرش عن السعر السابق، منوها إلى أن كل الدراسات العالمية ترجح أن سعر الخام البترولي ستتراوح ما بين 80 إلى 90 دولارا، متابعا أن لجنة تسعير المواد البترولية رأت أن تطبيق الحدود الدنيا بالنسبة للارتفاعات التي شهدها سعر خام برنت، حيث راعت الدولة والحكومة المواطنين بحيث لا يزيد الارتفاع عن 10%.

ونوه إلى أنه سيتم تقييم الوضع مرة أخرى بعد 3 شهور، حيث ستجتمع اللجنة في يناير القادم لدراسة الوضع والأسواق وعلى أساسها يتم تحديد السعر.

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