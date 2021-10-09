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المستشار النمساوي كورتس يعلن عن استقالته من منصبه

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر


قرر المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم، تقديم استقالته من منصبه، مشيراً إلي أنه ترجع استقالته لضغوط وسط قضية للاشتباه في فساد.

وقال كورتس إن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ سيعمل مؤقتا كمستشار للبلاد، مضيفا بأنه سيبقى زعيم حزب الشعب النمساوي وسيكون عضوا في البرلمان.

ودعا حزب "الخضر" الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بالنمسا، أمس الجمعة، حزب المستشار سيباستيان كورتس لاستبداله بشخص "لا غبار عليه"، بعدما قال الادعاء إنه "بات هدف تحقيق في وقائع فساد".

ويواجه كورتس ومقربون منه تهما بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلاد، اعتمادا على نتائج استطلاع رأي تم التلاعب بها وتقارير تنشرها وسائل الإعلام وتمول من الخزانة العامة.

ونفى كورتس الذي أصبح زعيم حزب الشعب وبعدها مستشارا للبلاد عام 2017، ارتكاب أي خطأ.

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