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«الدقهلية» بطلًا للنسخة الثالثة من دوري مستقبل وطن

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
فاز فريق الدقهلية بدرع بطولة النسخة الثالثة من دوري مستقبل وطن وذلك بعد تغلبه بركلات الترجيح على فريق القاهرة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية التي أقيمت بمجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بنتيجة هدف لكل فريق.

وشارك باحتفالية المباراة النهائية كلاً من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية والنائب الأول لرئيس الحزب والمستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين وكيلا محلس النواب، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، فضلًا عن قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب وعددًا من القيادات التنفيذية.

واتسمت المباراة النهائية التي علق عليها الإعلامي أحمد شوبير بالندية الشديدة بين الفريقين وسط حماس جماهيري كبير جاء لمؤازرة الفريقين الذين استطاعا الوصول للمباراة النهائية للبطولة بعد مشوار طويل إمتد لأكثر من شهرين ومباريات غاية في القوة والإثارة تنافس بها ٧٥٠٠ فريقًا احتضنتها ملاعب ٣٦٧ مركزًا على مستوى الجمهورية واستضافت مبارياتها أكثر من ألف ملعب وتولى إجراءاتها التنظيمية نحو ألف شاب من كوادر حزب مستقبل وطن.

وفاز فريق الدقهلية بدرع البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية قدرها ٥٠٠ ألف جنيه، فيما حصد فريق القاهرة الميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها ٢٥٠ ألف جنيه، وذلك في الوقت الذي ظفر فيه فريق الاسماعيلية بالمركز الثالث والميداليات البرونزية وجائزة مالية قدرها ١٥٠ ألف جنيه بعد تغلبه على فريق بني سويف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتم توزيع جوائز أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى فضلاً عن هداف البطولة.

وشهدت الاحتفالية إقامة مباراة استعراضية بين فريقي قدامى الأهلي والزمالك وضم فريق الأهلي كلاً من أمير عبد الحميد وسيد معوض وأحمد حسن ومحمد فاروق وعادل مصطفى ووائل رياض وهشام حنفي وخالد بيبو وشريف عبد الفضيل، في حين ضم فريق الزمالك كلاً من عبد الواحد السيد ووائل القباني وكريم حسن شحاتة وأيمن عبد العزيز وجمال حمزة وخالد الغندور وأحمد رؤوف ومحمد عبد الواحد ومحمد محمود. 

وشهدت الأيام الأخيرة استعدادات مكثفة من حزب مستقبل وطن لإقامة الدور النهائي للموسم الثالث من دوري مستقبل وطن حيث أقيمت قرعة الدور النهائي للبطولة بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر من خلال اللجنة العليا للبطولة التي شكلتها الأمانة المركزية للحزب تحت إشراف المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وضمت في عضويتها النائب محمد جمال الجارحي الأمين العام المساعد وأمين شباب الحزب ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري والمهندس أحمد صبري أمين شئون المجالس المحلية.

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