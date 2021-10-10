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اليوم.. عرض أحراز محاكمة بديع والبلتاجي و76 من قيادات الإخوان بأحداث المنصة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:19 ص
محمد بديع
محمد بديع
مـروة هيـكل
تستعرض الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،  فض الأحراز وعرض الأسطوانات المدمجة خلال محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخرين.

وذلك في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".

تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت محمد بديع مرشد جماعة الاخوان والقائم بأعماله القيادي محمود عزت و77 متهما اخرين من قيادات وعناصر الجماعة الارهابية بأنهم تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريةالشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء بمكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"؛ تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

الكلمات المفتاحية

محمد بديع محاكمة بديع بوابة الفجر الفجر الإخوان

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