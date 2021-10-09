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لهذا السبب.. كارمن سليمان توجه رسالة شكر لجمهورها

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:21 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
منار أشرف داود
نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة لها توجه من خلالها رسالة شكر لجمهورها بمناسبة تهنئتهم لعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "سليمان" على الصورة قائلة:"مش عارفة أشكركوا إزاي على المعايدات الجميلة قوي اللي بعتهوهالي في عيد ميلادي أنا شفتهم واحدة واحدة وبجد مبسوطة بيهم قوي شكرًا على اهتمامكم ربنا يخليكوا ليا ويقدرني أحقق كل اللي بتمناه ليا وليكم"

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لعبتي" وهي من كلمات نور عبدالله، ألحان مصطفي العسال، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر ماهر صلاح

الكلمات المفتاحية

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