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رسميًا.. أهلي جدة يتعاقد مع التونسي حمدي النقاز لمدة موسم

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:16 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم السبت، عن إنهاء إجراءات تعاقدها مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق، في صفقة انتقال مجانية.

وأضاف أهلي جدة، أن صاحب الـ28 عاما وقع عقود انتقاله إلى أهلي جدة لمدة موسم واحد حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وكان الزمالك أعلن في سبتمبر الماضي استعادة خدمات النقاز بعدما لعب مؤخراً بصفوف الترجي التونسي.

وغادر النقاز صفوف الزمالك في ديسمبر 2019 بسبب خلاف مالي وقام بتقديم شكوى ضد النادي الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصدر حكم لصالحه بمبلغ مليون و 250 ألف دولار قبل أن تُغلق القضية.

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