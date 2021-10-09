



أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تقرر إقامة مباراة توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 22 أكتوبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.





الزمالك يواجه توسكر الكيني 22 أكتوبر ببرج العرب

وأشار المدير الإداري في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك إلى أنه تم إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بموعد وملعب المباراة.





جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد غدا الأحد الموافق 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم الاثنين المقبل، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.



