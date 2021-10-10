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قبل مباراة "بيج رامي".. عمرو أديب لـ الشباب: لا شيء مستحيل

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:15 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن بيج رامي والمعروف إعلاميا بـ مستر أولمبيا كمال أجسام سيخوض منافسة عنيفة على لقب مستر أوليمبيا بعد ساعات قليلة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن "بيج رامي" بدأ كصياد سمك في كفر الشيخ وهو حاليًا بطل عالمي، مضيفا: "ياريت كل المصريين يدعوا له أنه يستطع الحصول على اللقب الساعات القادمة".

وعرض "أديب"، صورة لـ "بيج رامي" في بداية مشواره، ووضعه حاليا، قائلا: "عشان تعرف المجهود، والتضحية والتعب، ياريت الشباب تعلق الصورة دي على الحيطة في غرفهم ويقولوا لا شيء مستحيل"، مؤكدًا أن بيج رامي بذل جهدًا لا يوصف.

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مصر مستر أوليمبيا عمرو أديب بيج رامي

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