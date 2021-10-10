قبل مباراة "بيج رامي".. عمرو أديب لـ الشباب: لا شيء مستحيل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بيج رامي والمعروف إعلاميا بـ مستر أولمبيا كمال أجسام سيخوض منافسة عنيفة على لقب مستر أوليمبيا بعد ساعات قليلة.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن "بيج رامي" بدأ كصياد سمك في كفر الشيخ وهو حاليًا بطل عالمي، مضيفا: "ياريت كل المصريين يدعوا له أنه يستطع الحصول على اللقب الساعات القادمة".



