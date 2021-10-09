السيسي يمازح صاحب تريند الطفاية: "بتعمل ايه العروسة" (فيديو)

مازح أيوب القاضي، صاحبة تريد الطفاية وأحد المشاركين في معرض تراثنا، الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه لمعرض تراثنا للحرف اليدوية.



وقال "أيوب" أثناء شرح فكرة منتجاته للرئيس السيسي: "بدل ما العروسة بتشتري تحف للنيش بـ1500 جنيه ممكن تشتري نفس التحف بـ150 جنيه"، ليرد عليه الرئيس ضاحكًا "بتعمل ايه العروسة".



وتابع أيوب "أنا بشكر حضرتك انك أتاحت لنا الفرصة وان الدولة تهتم بالحرف اليدوية لوحدك مش هتقدر تبني وإحنا لازم نقف معاك لان مصر بتاعتنا كلنا ونقف جنبك لأن إيد لوحدها مش هتبني".



واختتم حديثه بقصيدة عن مصر بقوله "مصر يا سادة في خط الأمام، ولما تسمع اسمعها تضرب تعظيم، تعظيم سلام لرئيسنا السيسي الهمام اللي طور واللي على واللي خلى الصحراء خضراء واللي خلنا مش في أزمة واللي بوجودك مفيش حاجة مستحيل".



واستطرد "اللي خلنا في الصدارة في الأمام باللي قالها بأعلى صوته وسط الأمريكان جالها وخلى الكل قال تحيا مصر يبقى تعظيم سلام بلادي يا عظيمة ياللي خيرك زاد وغطى من شرقها لغربها ومن الشمال للجنوب وكله بفضل ربها وناسها الطيبين ولخير الجنود تعظيم سلام ليكي يا مصر ودائمًا في الأمام".

